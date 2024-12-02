من السودانى حتى السلطات.. 8 أطعمة تؤدى سرا إلى زيادة الوزن

كتبت مروة هريدى

هناك الكثير من الأطعمة التي يُروَّج لها على أنها صحية، ولكنها تؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بشكل مفرط، من خلال الانتباه إلى هذه الأطعمة الصحية على ما يبدو وفهم تأثيرها المحتمل على إدارة الوزن، يمكنك اتخاذ خيارات غذائية أفضل تدعم أهدافك الصحية مع الاستمتاع بالنكهات المتنوعة في وجباتك، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 8 أطعمة تبدو صحية ولكنها قد تخرب خطط إنقاص الوزن الخاصة بك:



الفول السوداني

الفول السوداني من أكثر الوجبات الخفيفة شعبية، ويعتقد معظم الناس أنه صحي بسبب محتواه من البروتينات والدهون الصحية، ومع ذلك، فهو غني بالسعرات الحرارية أيضًا، حيث يحتوى على حوالي 567 سعرة حرارية لكل 100 جرام، لذلك من السهل الإفراط في تناوله دون أن ندرك ذلك، ويمكن إذا تم دمجه أيضًا مع وجبات خفيفة أن يزيد من معدل السعرات الحرارية لدينا، وبالتالي، فإن التحكم في الحصص أمر ضروري عند الاستمتاع بالفول السوداني، حيث أن محتواه العالي من الدهون، على الرغم من أنه صحي، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيه إذا لم يتم الاعتدال فيه.

الزبادي

يعتبر الزبادي من الأطعمة الصحية بشكل عام، ولكن العديد من أنواع الزبادي تحتوي على سكريات مضافة يمكن أن تزيد من محتوى السعرات الحرارية إلى مستوى كبير، وإذا تم استهلاكها بمرور الوقت، فقد يساهم ذلك في زيادة الوزن، وحتى بعض الخيارات الصحية قد تحتوي على سكريات مخفية ومكونات صناعية تنفي فوائدها، وسيساعد اختيار الزبادي العادي غير المحلى ثم تغطيته بالفواكه الطازجة في التحكم في تناول السعرات الحرارية مع الاستمرار في الحصول على فوائده الصحية.

أشرطة البروتين.. قنابل السعرات الحرارية الماكرة

تعتبر ألواح البروتين سهلة وبسيطة لتناولها لمن يبحثون عن زيادة استهلاكهم للبروتين، ومع ذلك، تحتوي معظم العلامات التجارية على مستويات عالية من السكر والدهون الضارة، ويمكن أن تحتوي بعض ألواح البروتين على عدد من السعرات الحرارية مثل لوح الحلوى، مما يجعلها أقل صحة مما تبدو عليه، بالإضافة إلى ذلك، من المهم قراءة الملصقات بعناية وتناول تلك التي تحتوي على عدد أقل من السكريات المضافة والمكونات الطبيعية من أجل تجنب استهلاك السعرات الحرارية غير الضرورية.

الحبوب.. خدعة الإفطار

تُصنف أغلب حبوب الإفطار على أنها منتجات صحية، وفي الواقع، تحتوي أغلبها على نسبة عالية من السكر ونسبة منخفضة من الألياف، حيث تحتوي الحصة الواحدة على كمية سكر أكبر من تلك الموجودة في أغلب الحلويات التقليدية، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في الطاقة يتبعه انخفاض حاد فيها مما يجعلك تشعر بالجوع في غضون ساعة من تناولها، وتعد الحبوب الكاملة ذات المحتوى المنخفض من السكر والألياف العالية خيارًا جيدًا، فهي ستجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتمنع الإفراط في تناول الطعام خلال اليوم.

الألبان النباتية.. السبب وراء ارتفاع السعرات الحرارية

قد تبدو بدائل الألبان النباتية مثل حليب اللوز أو زبادي جوز الهند الخيار الأكثر صحة، ولكنها قد تكون عالية السعرات الحرارية والسكريات حسب العلامة التجارية والنكهة، وتحتوي معظمها على محليات ومكثفات إضافية لزيادة عدد السعرات الحرارية دون تقديم أي فائدة غذائية، كن دائمًا على إطلاع على السكريات المضافة واختر المنتجات غير المحلاة حيثما تتوفر.

مشروبات الطاقة.. السعرات الحرارية السائلة

قد تبدو مشروبات الطاقة مصدرًا مناسبًا لزيادة الطاقة بسرعة للوهلة الأولى، لكنها في الواقع منتجات عالية السعرات الحرارية والسكر، فعلى سبيل المثال، قد تحتوي علبة واحدة من مشروبات الطاقة بسهولة على أكثر من 200 سعر حراري من السكر بشكل أساسي، فإذا كان الشخص يستهلك مثل هذه المشروبات بانتظام، فقد يكتسب وزنًا، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي محتوى الكافيين إلى زيادة الشهية أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، لذلك يمكن أن يكون الماء أو شاي الأعشاب بديلاً جيدًا.

الأفوكادو والمكسرات.. أسطورة الدهون الصحية

تشتهر الأفوكادو والمكسرات بفوائدها الصحية، ولكنها أيضًا أطعمة غنية بالسعرات الحرارية، على سبيل المثال، تحتوي ثمرة أفوكادو واحدة على حوالي 250 سعرة حرارية، وقد تزيد حفنة صغيرة من المكسرات بسهولة عن 180-200 سعرة حرارية، وعلى الرغم من أن هذه الأطعمة تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية والدهون الصحية، فإنه يجب تناولها باعتدال لمنع تناول السعرات الحرارية غير المرغوب فيها وزيادة الوزن.

السلطات المضاف إليها الصلصات

غالبًا ما يُنظر إلى السلطات على أنها أطعمة منخفضة السعرات الحرارية، ومع ذلك، فإن الإضافات والتوابل سرعان ما تحول السلطة الصحية إلى قنبلة سعرات حرارية محتملة، حيث تضيف الصلصة الكريمية أو الكمية المفرطة من الجبن أو الخبز المحمص مئات السعرات الحرارية مع مساهمة غذائية ضئيلة في السلطات الصحية، للحفاظ على السلطات صحية، اختر صلصة الخل المصنوعة من زيت الزيتون والخل والحد من الإضافات عالية السعرات الحرارية.