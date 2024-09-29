اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد جاهزية معدات هيئة النظافة والتجميل

الأحد، 29 سبتمبر 2024 09:41 ص
محافظ الجيزة يتفقد جاهزية معدات هيئة النظافة والتجميل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، منذ قليل، اصطفاف معدات هيئة النظافة والتجميل وجاهزيتها، ودخول معدات نظافة جديدة الخدمة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة وإجراء متابعات ميدانية على مدار الـ24 ساعة، لفرض الانضباط ومنع أي ممارسات عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ، أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية على مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرعات الشوارع الرئيسية.

 

 







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