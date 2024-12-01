فقر الدم المكتسب.. أسبابه وطرق علاجه

كتبت مروة محمود الياس

فقر الدم هو قلة مستويات خلايا الدم الحمراء في الدم مما يعني الإصابة بهذه المشكلة، ومرض فقر الدم من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير من الأشخاص لأسباب مختلفة، ولعل من أهم الأعراض التي قد يصاب بها مريض فقر الدم ما يلي:

الدوخة والدوار الشديد

العدوى المتكررة وانخفاض المناعة

آلام بالصدر

صداع وألم بالرأس

شحوب لون الجلد والبشرة

قد يشعر البعض بطنين بالأذن نابض

حالة من ضيق التنفس تصيب البعض

أسباب فقر الدم كثيرة ومتعددة، لعل من أهمها الذي ينجم عن نقص الحديد، ولكن هناك نوعا آخر من فقر الدم وهو فقر الدم المكتسب الذي يصاب به البعض نتيجة حالات مرضية معينة والتي من بينها:

الإصابة بفقر الدم نتيجة الإصابة بالأمراض المزمنة مثل الالتهابات المزمنة وغيرها من المشكلات المزمنة الكثيرة

فقر الدم الناتج عن الإصابة بمشكلة مناعية ذاتية بحيث يهاجم جهاز المناعة الخلايا الحمراء

فقر الدم المكتسب نتيجة نقص في خلايا الدم الحمراء بشكل طبيعي

فقر الدم المكتسب الناتج عن نقص فيتامين ب 12 وهناك بعض أمراض المناعة الذاتية التي تمنع امتصاص هذا الفيتامين



الإصابة بفقر الدم نتيجة بعض الأمراض مثل السرطانات والأورام وأمراض التهابات المعدة، كذلك مرض الكبد والأمراض الكلوية ومرض الغدة الدرقية وأمراض المناعة الذاتية.

الإصابة بفقر الدم نتيجة الوراثة أو العامل الجيني، مثل فقر الدم المنجلي أو السلاسيميا أو فقر الدم الماسي.

وهناك أنواع من فقر الدم الأخرى مثل الانحلالي، حيث تتحلل خلايا الدم الحمراء وأنواع أخرى من الأرومات أو فقر دم حديدي لاستخدام الحديد بشكل غير طبيعي.

ويتم علاج فقر الدم وفقا لطبيعة المسبب فهناك من يستخدم المكملات الخاصة بالحديد، وهناك من يستخدم مكملات حمض الفوليك أو فيتامينات ب 12 أو مثبطات المناعة عند بعض الحالات، خاصة في حالات اضطراب المناعة الذاتية، وقد يحتاج البعض لنقل الدم في بعض الحالات.