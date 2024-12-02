رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موارى أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذى لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية (بى بي)، ونادر زكي، الرئيس الإقليمى للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة والمعدنية

وفى مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بـ موارى أوتشينكلوس والوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن "بى بي" هى شريك إستراتيجى لمصر فى مجال إنتاج البترول والغاز.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقديره لأعمال الشركة فى السوق المصرية، موضحًا أن الشركة تعمل فى مصر منذ 60 عامًا، استطاعت خلالها أن تضخ استثمارات تراكمية تخطت 30 مليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء أنه إلى جانب ما نفذته الشركة من مشروعات مُهمة فى السوق المصرية على مدار هذه الأعوام، تمتلك الشركة خطة طموحة لاستكشاف البترول والغاز من 6 مناطق امتياز فى مصر، وهو ما يمنحنا ثقة وأمل فى تحقيق المزيد من الاكتشافات خلال الفترة المقبلة.

وتقدّم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لمسئولى شركة بريتش بتروليوم البريطانية على استمرار إلتزامها بالاستثمار والعمل فى مصر على الرغم من كل التحديات والصعوبات التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار الأعوام الماضية، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم قطاع البترول والغاز والشركات العاملة فيها، مشيرًا فى هذا الصدد إلى حزمة الحوافز التى أعلن عنها وزير البترول والثروة المعدنية لدعم زيادة إنتاج البترول والغاز فى مصر.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع شركة بى بى البريطانية خلال الأعوام المقبلة.

بدوره، قال موارى أوتشينكلوس أن شركة بريتش بتروليوم كانت ولا تزال شريكًا مُلتزمًا عندما يتعلق الأمر بضخ الاستثمارات فى مصر، حتى فى الأوقات الصعبة التى شهدتها السوق المصرية خلال الأعوام الماضية، موضحًا أن الشركة تعمل فى مصر منذ ما يزيد على 60 عامًا.

وأكد " أوتشينكلوس" تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية، مع إيمانه بأن مصر تمتلك الكثير من ثروات البترول والغاز، مُستعرضًا فى هذا السياق جهود الشركة المُستمرة لتحقيق المزيد من الاكشافات من مناطق الامتيازات الخاصة بها، موضحًا أن هذا من شأنه توفير المزيد من الإمدادات المطلوبة فى السوق المحلية.

واستعرض الرئيس التنفيذى لشركة بريتش بتروليوم البريطانية فرص الاستثمار الواعدة التى تعمل عليها الشركة فى عدد من مناطق الامتياز التابعة لها خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

وتقدّم " أوتشينكلوس" بالشكر لرئيس الوزراء على البدء فى سداد مستحقات الشركة، مُعربًا عن تطلعه إلى سرعة سداد باقى المستحقات خلال الفترة المقبلة.

وردًا على ذلك، أكد رئيس الوزراء سرعة العمل على سداد المستحقات المتبقية للشركة البريطانية.

كما استعرض الرئيس التنفيذى للشركة خطط بدء الإنتاج من عدد من الآبار التى تعمل بها الشركة، أحدهما سيبدأ الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.

وخلال اللقاء، ناقش المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مع مسئولى شركة بريتش بتروليوم جهود تسريع وتيرة الإنتاج والخطط الزمنية لبدء الإنتاج من عدد من الآبار والحقول بمناطق الامتياز التابعة للشركة البريطانية.