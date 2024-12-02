المدارس تقيم طلاب صفوف النقل بامتحان شهر نوفمبر

كتب محمود طه حسين

بدأت المدارس تقييم طلاب صفوف النقل فى امتحان شهر نوفمبر حيث يستهدف مناهج شهر نوفمبر التى تم تدريسها للطلاب ويتم عقد امتحان شهر نوفمبر خلال اليوم الدراسى بما يعادل حصة دراسية أو فترة دراسية وتستهدف نواتج التعلم المرتبطة بمنهج الشهر، حيث يتم تقييم الطلاب من خلال المدارس مع تصحيح امتحان الشهر من خلال أعضاء هيئة التدريس بالمدارس وتضاف درجة الامتحان لأعمال السنة.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى مدير مديرية التربية والتعليم موضحة أنه فى ضوء خطة الوزارة لتحسين الأداء داخل مدارس التعليم العام (الحلقة الابتدائية ) على مستوى الجمهورية وحرصا على تنفيذ ما ورد بالقرار الوزارى 136 لسنة 2024 المنظم لسير العملية التعليمية بالحلقة الابتدائية يتم التنبيه على مديرى مدارس

الحلقة الابتدائية بتنفيذ ما جاء بالمادة رقم 5 والتى تنص على : " يجب حضور التلميذ للصفين الأول والثانى من حلقة التعليم الابتدائى بنسبة لا تقل عن 60% بالفصلين الدراسيين لأداء المهام المذكورة بالمادة الرابعة من القرار الوزارى المنظم.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا ينقل إلى الصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجى الذى تقوم باعداده المدرسة، فى نهاية العام الدراسى ويكون ذلك تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الادارة التعليمية والمديرية وعلى إدارة المدرسة الخطار ولى الأمر بتقرير البرنامج العلاجى الخاص بالتلميذ ونجاحه فى الاجتياز من عدمه " مع اتباع كافة الاجراءات الرسمية نحو ابلاغ أولياء امور الطلاب الذين لم يحققوا النسبة المقررة سالفة الذكر واخطارهم بالآتي: عدم تحقيق النسبة المقررة يتسبب فى عدم اجتياز الطالب للعام الدراسى مما ينتج عنه ضرورة حضور البرنامج العلاجى خلال شهور يونيه ويوليو وأغسطس بالمدرسة وفى حالة عدم حضور البرنامج العلاجى لا ينقل الطالب إلى الصف الأعلى.