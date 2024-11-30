مديريات التعليم والإدارات والمدارس تبدأ تقييم الطلاب فى امتحان شهر نوفمبر

كتب محمود طه حسين

تبدأ المديريات التعليمية والإدارات والمدارس تقييم طلاب صفوف النقل فى امتحان شهر نوفمبر الجارى، حيث يعقد التقييم خلال الأسبوع الجارى ويستهدف صفوف النقل فقط بمرحلة التعليم الأساسى والمرحلة الثانوية، ويعتبر التقييم مهم حيث تضاف درجاته لأعمال السنة والمجموع النهائى للطالب بعد امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة ( ابتدائى - إعدادى – ثانوى ) وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر حتي يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، وعلي جميع الإدارات الالتزام بالموعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة .

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن تنظيم مواعيد عقد الامتحانات المحلية للفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، وإلحاقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2024/ 2025.

ووجهت الوزارة بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

ـ تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.