وزارة التعليم: امتحان نوفمبر سيأتى مما درسه الطلاب بمنهج الشهر

كتب محمود طه حسين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد تقييمات الطلاب فى امتحان شهر نوفمبر الجارى، وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن أسئلة امتحان الشهر فيما درسه الطلاب من منهج الشهر، مشيرة إلى أن الأسئلة تستهدف نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية لشهر نوفمبر الجارى.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن طباعة امتحانات شهر نوفمبر 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والمقرر أن يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري لصفوف النقل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن يكون تصوير امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر .

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت ضوابط عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل كالتالى:

- امتحانات شهر نوفمبر علي مستوي الإدارة.

- ثلاثة نماذج بامتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الأسبوع الأخير.

- عقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة.



