القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة بمشاركة دولية واسعة

كتبت: هناء أبو العز

تستعد القاهرة الإثنين، لاستضافة مؤتمر دولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لـ قطاع غزة ، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالإضافة إلى وزراء وممثلي عدد من الدول الإقليمية والدولية ومنظمات دولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية، ويعقد المؤتمر بعنوان "عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة".

ويأتي انعقاد المؤتمر الوزاري في إطار حرص مصر المتواصل على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه القضايا العربية، على رأسها القضية الفلسطينية والأولوية التي توليها القاهرة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة.

كما يأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر الماضي.

ويناقش المؤتمر الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للوضع في قطاع غزة .

وأعلن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، عن استضافة مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة ، خلال مشاركته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا المؤتمر سيبحث إجراءات تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.

