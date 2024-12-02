اليوم السابع
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الإثنين، 02 ديسمبر 2024 07:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الزراعة توزع 50 طن سلفات نشادر على مزارعي شمال سيناء بعد غياب لسنوات

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 06:34 م
الزراعة توزع 50 طن سلفات نشادر على مزارعي شمال سيناء بعد غياب لسنوات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت: أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى توزيع المقررات السمادية 50طن (سلفات نشادر) على مزارعى شمال سيناء بعد غياب للسماد الكيماوي بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور تامر حسن وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء انه تم توزيع المقررات السمادية (سلفات نشادر) 50 طن بعد غياب للسماد الكيماوي دام من لسنوات بمحافظة شمال سيناء ـ العريش ـ علي مزارعي العريش بالجمعية الزراعية التعاونية بقرية السكاسة وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء وتحقيق رؤيه مصر للتنمية الزراعية في توسيع البقعه الزراعيه من محاصيل الزيتون بجميع انواعه والخضار والموالح والنخيل والمحاصيل الحقلية وتحسين جودة المنتج المصري وبهدف المساعده في تحسين دخل المواطن السيناوي وتحقيق أكبر عائد للاقتصاد المصرى.

 







وزارة الزراعة

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