الأمم المتحدة: لا يوجد مبرر للإبادة الجماعية فى فلسطين

أحمد جمعة - هناء أبو العز

قالت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إنه لا يوجد شيء يبرر للإبادة الجماعية في فلسطين، مشيرة إلي أهمية مؤتمر القاهرة الوزاري، لتعزيز الاستجابة الإنسانية لدعم غزة، لمناقشة المطالب العاجلة للقطاع، خاصة مع معاناة شعب غزة، واستشهاد أكثر من 44 ألف ونزوح الآلاف من منازلهم.

وشددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على تفاقم الكارثة الإنسانية، وتدهور الأمن الغذائي فضلا عن الحصار الذي أدى لتعطيل النظم الصحية، وتسبب في تعطل دخول المساعدات الإنسانية.

وأشارت أمينة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد علي هامش المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لدعم غزة، إلى العنف الذي تم ممارسته من قبل السلطات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني، والانتهاكات ضد العاملين في الأونروا.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأزمة الفلسطينية، أثرت بشكل كبير علي المنطقة، وظهر تأثيرها في لبنان والأحداث في سوريا.

