وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن لقاح الأنفلونزا الرباعى

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الأنفلونزا المتوفر بفاكسيرا هو النوع الرباعى والذى يحمى من الإنفلونزا والتى تحمى من أخطر أربعة فصائل من الإنفلونزا ومنها إنفلونزا الخنازير.

وأضافت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الجرعة نص مللى تؤخد بالكتف كاملة من عمر سته أشهر ويحتاج الطفل إلى تكرار الجرعة إذا كان عمره من ست أشهر لتسع سنوات ولم يسبق له التطعيم بجرعتين من قبل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد موانع باستثناء حساسية البيض والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و ينصح به كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة ومسموح به للحوامل والمرضعات ولا يتعارض مع أى تطعيم أخر.