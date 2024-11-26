اليوم السابع
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هيئة الدواء: لقاح الإنفلونزا موسمى يبدأ تأثيره بالانخفاض نهاية الشتاء

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:38 ص
هيئة الدواء: لقاح الإنفلونزا موسمى يبدأ تأثيره بالانخفاض نهاية الشتاء انفلوانزا - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية، إن لقاح الإنفلونزا موسمي، ويبدأ تأثيره فى الانخفاض نهاية موسم الشتاء، وهو ما يتطلب الحصول عليه كل عام للحماية من الإصابة بالإنفلونزا.

وقدمت هيئة الدواء المصرية​​ بعض النصائح لحماية الطلاب والطالبات من نزلات البرد والإنفلونزا والتى تتضمن:​​

1-أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.​​

2- غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام.​​

3-تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.​​

4- تجنب مخالطة المصاب أو مشاركة أغراضه.​​

5- استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه مباشرة.







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