وزارة الصحة: الحصول على لقاح الأنفلونزا لا يمتد تأثيره لأكثر من عام

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الحصول على لقاح الأنفلونزا لا يمتد تأثيره لأكثر من عام وإنما تأثيره يكون حتى انتهاء فصل الشتاء ويلزم الحصول عليه كل موسم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن مخاطر الأنفلونزا تزداد وتصل إلى حد الوفاة وهو ما يتطلب الحرص على تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية للحماية من مضاعفاتها ومخاطرها.

واستكمل : الفئات الأكثر عرضة لـ مخاطر الأنفلونزا تشمل:-

- الأطفال الأقل من 5 سنوات

- كبار السن من 65 سنة وما فوق

- السيدات الحوامل

- أصحاب الأمراض المزمنة

- مقدمى الخدمات الصحية

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فالأنفلونزا الموسمية تتسبب فى العديد من الأمراض كالظهور المفاجئ للحمى، والسعال والصداع، وآلام العضلات والمفاصل، والشعور بالإعياء، والتهاب الحلق، ورشح الأنف، كما يمكن أن تؤدى إلى الوفاة.

وللوقاية من ذلك يجب تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وغسل اليدين بانتظام، مع تلقى اللقاح.