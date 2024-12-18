مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18-12-2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء18-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 40: 2 م
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 2:42 م
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:24 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 2:35 م
موعد صلاة المغرب 4:54 م
موعد صلاة العشاء 6:17 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:58 ص
وقت صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 2:32 م
وقت صلاة المغرب 4:52 م
وقت صلاة العشاء 6:12 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 44: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م
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