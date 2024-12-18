مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18-12-2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء18-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 40: 2 م

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 2:42 م

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:24 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 2:35 م

موعد صلاة المغرب 4:54 م

موعد صلاة العشاء 6:17 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

وقت صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 2:32 م

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:12 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 44: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م