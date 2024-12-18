اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنظم اليوم ملتقى توظيف لتوفير 500 فرصة عمل

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 01:00 ص
محافظة القاهرة تنظم اليوم ملتقى توظيف لتوفير 500 فرصة عمل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تنظم محافظة القاهرة اليوم الأربعاء، ملتقى توظيف بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمقر المعهد فى مدينة نصر بمشاركة 20 شركة تقدم أكثر من 500 فرصة عمل فى جميع المجالات.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الملتقى، كما سيتفقد محافظ القاهرة على هامش الملتقى معرضًا لمنتجات الطلاب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص عمل للشباب.

كانت وزارة العمل، نظمت ملتقى توظيف بالقليوبية، الإثنين الماضى، بنادى سيتى كلوب ببنها، لتوفير 4000 فرصة عمل للشباب من خلال 48 شركة قطاع خاص لدعم شباب محافظة القليوبية، وأوضحت الوزارة، أن ملتقى التوظيف بالتعاون مع محافظة القليوبية، ومديرية التربية والتعليم.







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