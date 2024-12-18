فرص عمل.. محافظة القاهرة تنظم ملتقى توظيف بمدينة نصر

كتب سيد الخلفاوى

يفتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بعد قليل، ملتقى توظيف، لتوفير500 فرصة عمل بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وذلك بمقر المعهد فى مدينة نصر بمشاركة 20 شركة في جميع المجالات.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على هامش الملتقى معرضًا لمنتجات الطلاب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص عمل للشباب.

كانت وزارة العمل، نظمت ملتقى توظيف بالقليوبية، الإثنين الماضى، بنادي سيتي كلوب ببنها، لتوفير 4000 فرصة عمل للشباب من خلال 48 شركة قطاع خاص لدعم شباب محافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة، أن ملتقى التوظيف بالتعاون مع محافظة القليوبية، ومديرية التربية والتعليم.