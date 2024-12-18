جرثومة المعدة.. كيف تتسبب الأوانى غير النظيفة فى نقل العدوى؟

كتبت فاطمة ياسر

جرثومة المعدة تعد من المشاكل الصحية التي يصاب بها البعض، فهي بكتيريا حلزونية تعيش في جدار المعدة، ويجب إجراء تغييرات في نمط حياة الشخص المصاب بها بالإضافة إلى الأدوية حتى لا يتعرض الشخص لأي مضاعفات صحية.

جرثومة المعدة

جرثومة المعدة وفقا لموقع "healthline" ، تعد من المشاكل الصحية التي تتسبب في حدوث تغيرات في نمط الحياة، بجانب أخذ بعض الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، والهدف السيطرة على الأعراض وتجنب عودتها مرة أخرى.



جرثومة المعدة هي بكتيريا تصيب المعدة وخاصة الجزء الأعلى من الأمعاء الدقيقة، وعند إهمال علاجها تزداد فرص الإصابة بالقرحة الهضمية بسبب الالتهابات التي تصيب المعدة نتيجة تآكل الأنسجة من هذه البكتيريا.

جرثومة المعدة وأسبابها

جرثومة المعدة لها العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بها، ومنها:

-تناول الأكل أو الماء الملوث .

- كثرة تناول المضادات الحيوية والأسبرين والمسكنات قد يؤدي لضعف المناعة وموت البكتيريا النافعة وتزداد الإصابة.

-كثرة تناول الحلويات والسكريات.

-التدخين وخاصة الشيشة .

جرثومة المعدة وطرق انتقال العدوى من شخص لآخر

جرثومة المعدة من الأمراض التي يسهل انتقالها من شخص لآخر، وذلك يتم عن طريق الأواني غير النظيفة أيضا.

-رثومة المعدة وأعراضها

جرثومة المعدة لها العديد من الأعراض التي تعد جرس إنذار يجب التوقف عنده والبحث عن حقيقة الإصابة، والأعراض هي:

-الغثيان والقيء.

-الانتفاخ.

-الصداع.

-ألم في البطن.

- حرقة المعدة.

- فقدان الشهية و الوزن.

- ضيق تنفس.

-شحوب في الوجه.

جرثومة المعدة وطرق العلاج

جرثومة المعدة لها العديد من طرق العلاج، فتناول مجموعات من المضادات الحيوية ومثبطات البروتون والتي يوصفها الطبيب، وبجانب الأدوية يتطلب علاج جرثومة المعدة عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والانتباه جيدًا لما تأكل وتشرب في نظامك الغذائي وتجنب أي أطعمة ومشروبات قد تسبب تهيج في المعدة مثل الأطعمة الحارة والدسمة أو الدهنية.

جرثومة المعدة وطرق الوقاية من الإصابة

جرثومة المعدة لها العديد من الطرق للحماية والوقاية من الإصابة بها، وتشمل التالي:

- غسيل الأيدي باستمرار بالماء والصابون.

-تجنب مشاركة الأواني.

-الحرص على نظافة الأطعمة و المياه وغسيل الخضراوات.

-ضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي علي زيت اوميجا 3 مثل الأسماك.

