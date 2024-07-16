أعراض جرثومة المعدة الظاهرة وعلامات الخطر.. احذرها

كتبت مروة محمود الياس

أوضح الدكتور ماهر الجارحى، استشارى الباطنة بمستشفى الحميات، أن جرثومة المعدة لها الكثير من العلامات والأعراض، التي تختلف من حالة لأخرى، وفقًا لدرجة الإصابة ومرحلتها وطبيعة العدوى، فضلاً عن طبيعة مناعة الجسم ودرجة تحمله، كذا مدى إصابته بالأمراض المزمنة الأخرى من عدمها.

وتابع استشارى الباطنة حديثه موضحًا أن جرثومة المعدة عندما تتغذى على جدار المعدة محدثة نتوءات بها قد تخلف الكثير من الأعراض المرضية، شريطة أن تكون استقرت في المعدة بالفعل أو الاثنى عشر لتحدث مثل تلك الأعراض، ومنها :

انخفاض ونقص حاد في الوزن على الرغم من تناول الإنسان لطعامه بشكل جيد ومع ذلك ينخفض الوزن بشكل ملحوظ

اضطرابات حادة في التبرز، فيعانى من الإمساك أو الكثر من الألم عند التبرز

قيء متقطع بين الحين والآخر يعانى منه البعض

غثيان بين الحين والآخر أيضًا قد يعانى منه البعض

آلام حادة في فم المعدة وفى البطن بشكل عام يذهب ويأتي، ليس مستمرًا ولا ثابتًا

انتفاخات حادة وغازات شديدة

اضطراب المعدة بعد تناول الطعام، وصعوبات حادة في الهضم

علامات الخطر بسبب جرثومة المعدة

أما عن علامات الخطر والتي يوضحها "ماهر" فتكون عبارة عن:

ملاحظة براز أسود اللون وتعنى أن به دم متجلط

براز بدم أحمر اللون ما قد يشير إلى نزيف بالمعدة

هذه الحالات والأعراض سالفة الذكر تقتضى زيارة الطبيب المختص وإجراء التحليل الذى يجزم بالإصابة بالجرثومة، فضلا عن وصف العلاج المناسب من قبل الطبيب.