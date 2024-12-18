المدارس تبدأ تقييم الطلاب فى المهام الأدائية للفصل الدراسى الأول

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

بدأت المدارس تقييم الطلاب فى المهام الأدائية للفصل الدراسي الأول، حيث أتاحت المدارس المهام الأدائية للطلاب من خلال إرسالها للطلاب عبر جروبات الواتس ويقوم الطالب بطباعتها والإجابة عنها فى المنزل وتسليمها للمدارس مرة أخرى، وتتمثل المهام الأدائية فى قيام الطالب بالإجابة عن بعض الأسئلة وهى عبارة عن موضوعات مرتبطة بالمنهج الدراسى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن المهام الأدائية، لتلاميذ المرحلة الابتدائية تقيس مدى اكتساب الطالب للمهارات المتعلقة بالمادة الدراسية، وهي دليل على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسي، حيث تمثل مهام قصيرة، يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية ويوزع المعلم على التلاميذ عددا منها يختار التلميذ أحدها، بحيث ينتهي منها، خلال الفترة المحددة، بصورة منتظمة وبشكل دوري والمعلم يكون الدعم اللازم لتلاميذه في اختيار المهام المناسبة لميولهم، بشرط أن تكون مرتبطة بالمنهج الدراسى خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تقييم الطلاب فى المهام الادائية من خلال معلم الفصل، وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام خلال اليوم الدراسى وفقا لظروف كل مدرسة على حدة، ويتم تقييم تلاميذ الصف الخامس الابتدائى فى المهام الأدائية كجزء أصيل ومهم فى عملية التقييم ويؤديها الطالب من خلال مهام وأنشطة وليست اختبارات بالشكل المتعارف عليه.