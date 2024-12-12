امتحانات الترم الأول.. تقييم الطلاب فى المستوى الرفيع والمواد غير المضافة قريباً

كتب محمود طه حسين

تستعد المديريات التعليمية والإدارات والمدارس لتقييم الطلاب فى المستوى الرفيع بمدارس اللغات والمواد غير المضافة للمجموع قريباً حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعقد تقييمات الطلاب فى المستوى الرفيع للفصل الدراسي الأول قبل انطلاق امتحانات الترم الأول 11 يناير المقبل، ومن المقرر أن يتم تقييم الطلاب فى الأنشطة والمواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع نهاية ديسمبر الجارى وبداية يناير المقبل حيث أن هذه التقييمات تتم على مستوى المدرسة فقط.

وأكدت المديريات التعليمية والإدارات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حيث تم تجهيز قوائم اللجان الامتحانية وأرقام جلوس طلاب الشهادة الإعدادية وتجهيز الأسئلة وطباعتها.

وشددت مديريات التربية والتعليم، على أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون موزعة على جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسي الأول بأكمله، حيث تم مراعاة توزيع الأسئلة على الموضوعات الدراسية حسب مواصفة كل مادة والوزن النسبى للأسئلة، موضحة أن المنهج كل وحدة أو درس به نواتج تعلم يجب قياسها لدى الطلاب ومن ثم قام أعضاء اللجان الفنية بالإدارات والمديريات التعليمية بوضع أسئلة تقيس كل جزئيات المنهج الدراسى، مضيفة أن الأسئلة مكونة من جزئيات ونقاط متعددة بحيث تشمل كل الموضوعات الدراسية دون حذف أو الغاء لموضوعات بعينها.

أوضحت المديريات التعليمية أن الأسئلة راعت المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب بحيث يستطيع جميع الطلاب الإجابة عن الأسئلة الامتحان ولكن بقدر اجتهاد كل طالب ومدى تحقيقه نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية للطلاب، موضحة أن الأسئلة ستكون واضحة من حيث الصياغة ومن المنهج الدراسى.



