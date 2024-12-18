السكر بـ 30 جنيهًا.. أسواق اليوم الواحد تطرح جميع السلع الغذائية الأساسية

كتبت – مرام محمد

تعد أسواق اليوم الواحد، نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ تقام أسبوعيًا لتوفير السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار.

وافتتحت محافظة الجيزة، مؤخرًا، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، سوق لليوم الواحد في كل من شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق آخر بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة يوم الإثنين من كل أسبوع.

وتطرح أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، ومنها الأرز، والذي يتم طرحه بسعر يتراوح ما بين 23 و 28 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، والسكر، الذي يطرح بسعر 30 جنيهًا.

وتستهدف المحافظة تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين، على أن يتم التوسع في قطاعات أخرى خلال الفترة القادمة للوصول لأكبر عدد من المواطنين.