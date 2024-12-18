اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 11:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

السكر بـ 30 جنيهًا.. أسواق اليوم الواحد تطرح جميع السلع الغذائية الأساسية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 10:47 ص
السكر بـ 30 جنيهًا.. أسواق اليوم الواحد تطرح جميع السلع الغذائية الأساسية أسواق اليوم الواحد تطرح السكر بسعر 30 جنيهًا
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد أسواق اليوم الواحد، نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ تقام أسبوعيًا لتوفير السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار.

وافتتحت محافظة الجيزة، مؤخرًا، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، سوق لليوم الواحد في كل من شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق آخر بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة يوم الإثنين من كل أسبوع.

وتطرح أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، ومنها الأرز، والذي يتم طرحه بسعر يتراوح ما بين 23 و 28 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، والسكر، الذي يطرح بسعر 30 جنيهًا.

وتستهدف المحافظة تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين، على أن يتم التوسع في قطاعات أخرى خلال الفترة القادمة للوصول لأكبر عدد من المواطنين.







مشاركة

السكر

سعر السكر

الأرز

سعر الأرز

أسواق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد

التموين

محافظة الجيزة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة