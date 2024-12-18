أسرع طريقة لتخفيف آلام التهاب المرارة خاصة فى الليل

كتب حسام الشقويرى

إن الشعور بألم حاد في الجزء العلوى الأيمن من البطن، والغثيان، وحتى القىء، هي علامات دالة على وجود ألم في المرارة، وعادة ما يكون ذلك بسبب تكون حصوات المرارة. كما يمكن أن يصبح الألم شديدًا إذا انزلقت حصوات المرارة إلى القناة الصفراوية، وهي الحالة المعروفة باسم حصوات القناة الصفراوية، لذلك من المهم جدًا طلب العلاج من ألم المرارة في وقت مبكر. وفي غضون ذلك، قد تساعدك عدة طرق على تخفيف الألم. يمكن أن يساعد وضع كمادات الماء الساخن، والتحرك، وتناول نظام غذائي خاليا من الدهون في تخفيف الألم. ومع ذلك، فإن هذه ليست حلولاً طويلة الأمد، والحصول على تشخيص رسمي من قبل الطبيب أمر ضروري، وفقا لما نشره موقع healthshots.

ما هو ألم المرارة؟

ألم المرارة، المعروف أيضًا باسم المغص الصفراوي، هو ألم حاد يحدث في الجزء العلوي الأيمن من البطن أو أسفل لوح الكتف الأيمن. تنص المعاهد الوطنية للصحة على أن نوبات المرارة يمكن أن تستمر لعدة ساعات. وعادةً ما يكون سببها حصوات المرارة التي تسد القنوات الصفراوية، مما يؤدي إلى التهاب أو تشنجات. يمكن أن يحدث بسبب تناول الأطعمة الدهنية مع أعراض تتراوح من خفيفة إلى شديدة، مما يؤدي إلى الغثيان أو القيء. تشمل الأسباب الأخرى لألم المرارة عدوى القنوات الصفراوية أو المرارة، وهي حالة تُعرف باسم التهاب المرارة.

ما هى أعراض آلام المرارة؟

تتضمن أعراض آلام المرارة ألمًا حادًا أو تشنجيًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن والذي ينتشر عادةً إلى الظهر أو لوح الكتف الأيمن، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة. يعاني الأشخاص من هذا الألم عادةً بعد تناول الأطعمة الدهنية، مما يؤدي إلى الغثيان والقيء والانتفاخ وحتى عسر الهضم. في الحالات الأكثر خطورة مثل عدوى المرارة أو انسداد القناة الصفراوية، قد تشمل الأعراض أيضًا الحمى والقشعريرة واليرقان - اصفرار الجلد والعينين.

أسرع طريقة لتخفيف آلام المرارة

قد يزداد الألم الناتج عن حصوات المرارة سوءًا أثناء الليل. وفي حين أن الأدوية والجراحة هي أفضل علاج لألم المرارة، فإليك بعض الطرق لتخفيف الألم.

1. ضع كمادات دافئة

يمكن أن يكون وضع منشفة ساخنة أو وسادة تدفئة على الجزء العلوي الأيمن من البطن مفيدًا لتقليل تشنجات العضلات وتشنج العضلات والألم. تنص دراسة نُشرت في مجلة Postgraduate Medicine على أن العلاجات الحرارية يمكن أن تخفف الألم وتزيد من تدفق الدم في المنطقة التي تؤلمك. قد يمنحك وضع منشفة دافئة أو زجاجة ماء ساخن لمدة 15-20 دقيقة على المنطقة المصابة راحة. ومع ذلك، تأكد من أن المنشفة أو الزجاجة ليست ساخنة جدًا.

2. تغييرات النظام الغذائي

يمكن الوقاية من آلام المرارة عن طريق تجنب الأطعمة الدهنية والحارة. يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة على تحسين عملية الهضم وتقليل العبء على المرارة. وذكرت دراسة نُشرت في مجلة Current Medicinal Chemistry أن الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على دهون قد يكون من الصعب هضمها. ومع ذلك، يمكن للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية تحسين وظائف المرارة.

3. ممارسة النشاط البدني بانتظام

تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الحفاظ على الوزن وخفض مستويات الكولسترول، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة والألم الناتج عنها. ويؤكد المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى أنه يجب علينا ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيًا. كما ذكرت دراسة نُشرت في مجلة الأيورفيدا والطب التكاملي أن اليوجا يمكن أن تساعد في تخفيف التهاب المرارة.

4. مكملات المغنيسيوم

هناك العديد من الفوائد للمغنيسيوم، فهو يساعد الجسم عادة على إفراغ المرارة وتسكين الألم. كما ذكرت دراسة نشرت في مجلة Atoms أن تناول المغنيسيوم يمكن أن يقلل من تكوّن حصوات المرارة. ومع ذلك، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص أولاً، قبل استخدام أي مكملات.

5. مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية

يمكن استخدام الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية لتخفيف آلام المرارة الخفيفة. ومع ذلك، يُنصح بتناول مثل هذه الأدوية فقط بعد استشارة الطبيب.