آلام الصدر دلالة على الإصابة بهذه الأمراض.. لا تتجاهلها

كتبت مروة محمود الياس

آلام الصدر من المشكلات التي لا يمكنك تجاهلها؛ لأنها قد تصبح خطيرة في وقت من الأوقات، تلك الشكوى التي يعاني خلالها المريض من آلام متفرقة بدءا من الرقبة وأعلى البطن لتنتشر في الضلوع والظهر وأسفل الذراعين، فضلا عن المنطقة العلوية كاملة من الجسم.

ووفقا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي، فإن آلام الصدر تميزها مجموعة من الأعراض مثل الألم الحارق أو الألم الحاد أو الشعور بالطعن والنغزات أو الإحساس بالضيق الشديد والضغط.

تختلف أسباب آلام الصدر وتكشف الكثير من المشكلات كلا وفقا لحالته:



مشكلات القلب المختلفة: فهناك بعض مشكلات من القلب التي تسبب آلاما في الصدر، مثل مرض الشريان التاجي والنوبات القلبية، وكذلك التهابات عضلة القلب، والتهابات غلاف القلب والذبحة الصدرية واعتلال عضلة القلب ومشكلات الشريان التاجي مثل ارتخاء الصمامات.

مشكلات الرئة المختلفة قد تؤثر على الصدر وتسبب له آلاما وأوجاعا مختلفة، مثل أمراض الالتهاب الرئوي وأمراض الانسدادات الرئوية أيضا، فضلا عن التهابات الصدر، قد تؤدي نوبات الربو أيضا إلى حدوث آلام بالصدر شديدة، فضلا عن ارتفاع ضغط الدم في الرئة، ولا شك أن سرطانات وأورام الرئة تسبب أيضا هذه المشكلة، والسل كذلك من الأمراض المعدية، فضلا عن العدوى الفيروسية التي تصيب الصدر وتؤثر على سلامته.

مشكلات الجهاز الهضمي تؤثر وبشدة على الصدر أيضا وقد تُحدِث آلاما بها، مثل مشكلات حرقة المعدة والارتجاع الحمضي، فضلا عن انقباضات واضطرابات المريء، وحساسية المريء أيضا والقرح الهضمية كذلك، قد تسبب التهابات البنكرياس ومشكلات المرارة آلاما بالصدر أيضا، ومشكلات الحجاب الحاجز والفتق الذي يصيبها.

مشكلات وأمراض العظام والعضلات والأعصاب أحد أهم المشكلات التي تسبب آلام بالصدر مبرحه، مثل الإجهاد الحاد للعضلات والتهابات الغضاريف والهربس النطاقي.

بعض المشكلات النفسية قد تسبب آلاما في الصدر مثل نوبات القلق ونوبات الهلع التي تسبب ضيقا في الصدر وتوترا في عضلاته وآلاما به.

لن تتعرف على السبب إلا عند زيارة الطبيب وعدم تجاهل هذه الأعراض التي تصيبك في صدرك.