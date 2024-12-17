الرئيسية أخبار عربية 19 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس الإثنين الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:00 ص غزة- أرشيفية أحمد علوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكدت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 19 وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية منذ فجر أمس الإثنين على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. ووصل المصابين للمستشفى المعمداني إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج شرقي مدينة غزة. مشاركة غزة حرب غزة قطاع غزة أخبار غزة شمال غزة غلاف غزة معارك غزة قصف غزة حرب غزة الان الحرب في غزة الحرب على غزة غزة الان مباشر غزة مباشر اخبار غزة أطفال غزة حرب غزة لبنان غزة تحت القصف اخر اخبار غزة المعارك في غزة غزة 2024 مجاعة غزة في غلاف غزة في قطاع غزة صواريخ غزة قصف غزة الان الهدنة في غزة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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