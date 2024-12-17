اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

19 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس الإثنين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:00 ص
19 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس الإثنين غزة- أرشيفية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 19 وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية منذ فجر أمس الإثنين على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

ووصل المصابين للمستشفى المعمداني إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج شرقي مدينة غزة.







مشاركة

غزة

حرب غزة

قطاع غزة

أخبار غزة

شمال غزة

غلاف غزة

معارك غزة

قصف غزة

حرب غزة الان

الحرب في غزة

الحرب على غزة

غزة الان مباشر

غزة مباشر

اخبار غزة

أطفال غزة

حرب غزة لبنان

غزة تحت القصف

اخر اخبار غزة

المعارك في غزة

غزة 2024

مجاعة غزة

في غلاف غزة

في قطاع غزة

صواريخ غزة

قصف غزة الان

الهدنة في غزة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة