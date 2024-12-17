19 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس الإثنين

أحمد علوى

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 19 وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية منذ فجر أمس الإثنين على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

ووصل المصابين للمستشفى المعمداني إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج شرقي مدينة غزة.