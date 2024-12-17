هذه الحيل البسيطة تساعدك على الالتزام بنظام غذائى قليل الملح

كتبت مروة محمود الياس

من أخطر الأنظمة الغذائية مهما كانت صحية أن يكون فيها الملح زائدا، فزيادة الملح تعني زيادة الصوديوم، وبالتالي اضطراب الجسم بالكامل واضطراب التخلص من السوائل. وفقا لتقرير نشره في موقع ميد لاين بلس فإن النظام الغذائي محدود الملح أو قليل الملح أمر في غاية الأهمية، ولابد من اتباعه، وذلك للوقاية من الكثير من الأمراض منها أمراض القلب وأمراض الضغط حتى أمراض الجهاز الهضمي، 1500 ملج يوميا من الصوديوم تعد نسبة مناسبة ولا يجب تخطيها.

نصائح للحد من الملح في النظام الغذائي:



تناول الخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة هذا الأمر من شأنه أن يقلل من نسب الصوديوم التي تدخل إلى جسمك

ابتعد تماما عن الاطعمة المعلبة فتركيز الملح والصوديوم فيها يكون مضاعف وبشدة

تناول اللحوم والدجاج والأسماك الطازجة وابتعد عن المعلبة لتقليل نسبة الصوديوم

عند شراء أي منتج لا بد من التحقق من كم الصوديوم فيه

ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح مثل الأطعمة المصنعة واللحوم المصنعة والمعالجة والمدخنة

ابتعد عن الهوت دوج والسجق والسلامي

قلل من المخللات والزيتون

ابتعد عن صلصات الطعام المعلبة وخلطات الصلصات المختلفة لأن تركيز الصوديوم بها عالي للغاية

معظم أنواع الجبن تحتوي على الملح حاول اختيار النوعيات قليلة الملح



معظم الوجبات الخفيفة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم مثل رقائق البطاطس والمقرمشات والحلوى ومختلف المنتجات غير الصحية

عند إعداد الطعام استبدل الملح بالأعشاب مثل الفلفل والثوم والليمون والتوابل الصحية

اضف الزيت والخل والأعشاب الطازجة للسلطات والأكلات لتستبدل الملح بها

احذر من بعض الأدوية التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم مثل مضادات الحموضة والملينات واطلب من الطبيب نوعيات أقل في نسب الصوديوم

اسأل طبيبك عن بدائل للملح آمنة

اهتم بتناول الأطعمة الصحية مثل الخضراوات الورقية لأنها دقيق الشعور بالجوع وتشارك بالشبع لفترة طويلة وتقلل من حاجتك للملح

شرب الماء على الدوام يعزز من عمليات جسمك الحيوية