لو عاوز تخس.. تعرف على الأنظمة الغذائية "التريند" لعام 2024

كتبت فاطمة ياسر

أيام قليلة ويحل علينا العام الجديد 2024، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع timesofindia بعض الأنظمة الغذائية الصحية للاختيار من بينها للحفاظ علي جسمك ورشاقتك، وأيضًا صحتك، وهناك بعض الأنظمة الغذائية "التريند" لعام 2024، ومنها:

نظام الكيتو

يركز هذا النظام الغذائي على استهلاك كمية ضئيلة من الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون حتى يتمكن الجسم من حرق المزيد من الدهون للحصول على الطاقة، ولقد اكتسب شعبية هائلة بين الأشخاص الذين يحرصون على إنقاص الوزن عن طريق حرق الدهون، ويحتاج النظام الغذائي إلى التخطيط الجيد من قبل خبير تغذية حتى لا يسبب أي مضاعفات صحية مع تحقيق النتائج المرجوة.

النظام الغذائي النباتي

يشمل الأطعمة النباتية ومنها الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة والحبوب والبقول، ولا يشمل هذا النظام الغذائي الأطعمة ذات الأصل الحيواني والمنتجات المصنعة، ولقد أثبت النظام الغذائي النباتي أن له فوائد صحية عديدة تشمل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان والسكري وفقدان الوزن وإدارة الوزن.

نظام باليو

يشمل الفواكه والخضراوات واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والمكسرات والبذور، باستثناء الحبوب والبقوليات ومنتجات الألبان من الزراعة، فهذا النظام الغذائي غني بالبروتين والألياف، ومعتدل في الدهون ومنخفض في الكربوهيدرات، والصوديوم، والسكريات المكررة، ومع ذلك، فإن هذا النظام الغذائي يمكن أن يسبب نقص العناصر الغذائية، وخاصة الكالسيوم وفيتامين د.

الصيام المتقطع

هو نمط الأكل الذي يتنقل بين الصيام والأكل، ويجب أن تكون فترة الصيام خلال دورة الصيام المتقطع 12-16 ساعة، واحدة من أهم فوائد الصيام المتقطع هي أنه من الأسهل متابعته حيث لا يتعين على الشخص تتبع السعرات الحرارية باستمرار، إنه فعال للأشخاص الذين يحرصون على إنقاص الوزن ومكافحة المضاعفات الصحية مثل مقاومة الأنسولين والإجهاد التأكسدي والالتهابات وحتى أمراض القلب.

نظام أو حمية البحر الأبيض المتوسط

يعد النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​أحد أكثر الأنظمة الغذائية الصحية التي تشمل العديد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات الصحية واللحوم الخالية من الدهون والأسماك مع الحد الأدنى من الكربوهيدرات واللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، ويساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وأنواع معينة من السرطان.