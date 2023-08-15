5 أنواع من الأنظمة الغذائية قد تضر أكثر مما تنفع

كتبت إيناس البنا

يعتبر هذا الجيل مهووسا باللياقة البدنية وأنواع جديدة من الحميات مثل حمية كيتو أو حمية التخلص من السموم، وما إلى ذلك لكن هؤلاء الناس لديهم معرفة قليلة جدًا حول ما إذا كانت هذه الحميات موصى بها لجسمهم.

يعتمد الغالبية على وسائل التواصل الاجتماعي لاكتساب المعرفة، وفي معظم الأحيان، ليس لديهم أي دليل علمي، فمن المهم أن تكون مدركًا لأن بعض هذه الحميات يمكن أن يكون لها تداعيات سلبية على صحتك.

نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية

وفقًا لموقع "healthline"، لا ينصح الأطباء الناس أبدًا بالتوقف عن تناول السعرات الحرارية، المفتاح هو اتباع نظام غذائي متوازن، لكن بعض الناس يذهبون إلى أبعد الحدود أثناء محاولتهم فقدان الوزن ويفقدون أيضًا العناصر الغذائية الجيدة حتمًا، قد يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية إلى انخفاض المناعة وفقدان العضلات ونقص وتلف الأعضاء.

حمية التخلص من السموم

تكون حمية التخلص من السموم فعالة فقط إذا تم اتباعها تحت إشراف الخبراء، العديد من هذه الأنظمة الغذائية تفتقر أيضًا إلى الأدلة العلمية، إذا لم تكن خبيرًا بنفسك، فلست مطلق الحرية في تحديد ما يمكنك استبعاده من نظامك الغذائي.

حمية الكيتو

هذا النظام الغذائي صعب للغاية إذا لم يتم بشكل صحيح ويجب أن يتم فقط تحت إشراف الخبراء، وإلا فإنه يمكن أن يؤدي إلى نقص المغذيات، والضرر المحتمل للأعضاء الحيوية مثل الكبد والكلى.

حمية فاد

أصبحت الأنظمة الغذائية فاد شائعة جدًا هذه الأيام، لكنها ليست مدعومة بشكل صحيح بالعلم وليست مستدامة، وقد توفر لك نتائج سريعة ولكن التداعيات على المدى الطويل قد تكون سيئة للغاية، التداعيات الرئيسية لاتباع نظام غذائي فاد هو سوء التغذية ويمكن أن يقتلك.

أخذ المكملات

ينصح الأطباء بالمكملات بشكل مثالي للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، قبل الذهاب إلى الصيدلية للحصول عليها، تأكد من حصولك على وصفة طبية من أحد الخبراء، قد يؤثر تناول المكملات الزائدة على جسمك ونومك وطاقتك أيضًا.