نقابة النيابات والمحاكم: صرف 12 مليون جنيه مستحقات دفعة جديدة من صندوق العاملين بالهيئات القضائية

وافق كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بـ الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، على صرف الدفعة السابعة عشر من مستحقات اعضاء الصندوق ممن بلغوا سن المعاش بإجمالي 12 مليون جنيه لـ 150 حالة مستحقة، وذلك في أقل من شهرين علي صرف الدفعة السابقة.
وفي بيان صحفي قال كريم عبد الباقي، مستحقات الاعضاء من الصندوق هي بمثابة مبلغ يحصل عليه العضو علي حسب سنوات اشتراكة، وكانت ابرز مطالب الاعضاء قبل أن اتولي مسؤوليته ضرورة الصرف بشكل عاجل لكل من يبلغ سن المعاش، ومن جانبنا في مجلس الإدارة قمنا بعمل دراسة اكتوارية لزيادة ميزة الصرف لتبلغ 100% لتصبح شهرين ونصف علي اساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم اعضاء الصندوق علي مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الان بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات وكان العضو ينتظر فترة طويلة حتي يقوم بالصرف من الصندوق، أما الان فقد تغيرت الصورة واصبح الصرف فور خروج العضو علي المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد اعضاء الصندوق من 80الف عضو جميعهم اعضاء في النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة