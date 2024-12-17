نقابة النيابات والمحاكم: صرف 12 مليون جنيه مستحقات دفعة جديدة من صندوق العاملين بالهيئات القضائية

كتبت آية دعبس

وافق كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بـ الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، على صرف الدفعة السابعة عشر من مستحقات اعضاء الصندوق ممن بلغوا سن المعاش بإجمالي 12 مليون جنيه لـ 150 حالة مستحقة، وذلك في أقل من شهرين علي صرف الدفعة السابقة.

وفي بيان صحفي قال كريم عبد الباقي، مستحقات الاعضاء من الصندوق هي بمثابة مبلغ يحصل عليه العضو علي حسب سنوات اشتراكة، وكانت ابرز مطالب الاعضاء قبل أن اتولي مسؤوليته ضرورة الصرف بشكل عاجل لكل من يبلغ سن المعاش، ومن جانبنا في مجلس الإدارة قمنا بعمل دراسة اكتوارية لزيادة ميزة الصرف لتبلغ 100% لتصبح شهرين ونصف علي اساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم اعضاء الصندوق علي مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الان بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات وكان العضو ينتظر فترة طويلة حتي يقوم بالصرف من الصندوق، أما الان فقد تغيرت الصورة واصبح الصرف فور خروج العضو علي المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد اعضاء الصندوق من 80الف عضو جميعهم اعضاء في النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.

هذا وقد تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم "54" لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإقتصاد رقم 78 لسنه 1977 وتعديلاته.