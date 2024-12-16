نقيب النيابات والمحاكم يلتقى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

كتبت آية دعبس

التقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبدالباقي، والوفد المرافق له، المستشار أحمد طلبة رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، والمستشار صلاح فؤاد مساعد رئيس المحكمة، وذلك فى ضوء الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية بما عزز من قدرات الموظفين بفضل توجيهات رئيس المحكمة وتسهيل المهام المكلف بها العاملين، وهو ما يعكس قوة العلاقة بين رئيس المحكمة والمساعد وبين الموظفين.

وأكد رئيس النقابة: كامل احترام وتقدير النقابة للقامات القضائية التى لا تتوانى لحظة عن تطوير أداء الموظفين داخل المحكمة وتذليل العقبات بما يعود بالنفع على المواطنين متلقى الخدمة، وبفضل تطبيق كل أدوات التطور التكنولوجى فى عهد المستشار رئيس المحكمة أحمد طلبة، أصبحت المدة المطلوبة من المواطن لقضاء خدمته قصيرة، فضلاً عن سياسة "الباب المفتوح" التى قام بها رئيس المحكمة للاستماع إلى شكوى العاملين والتفاعل معها، فكان تكريمه واجب على النقابة.

وأضاف: النهج الجديد الذى نسير عليه داخل مجلس إدارة النقابة العامة منذ تولى المسؤولية يقوم على ثلاث محاور، الأول تعزيز الخدمات المقدمة إلى الأعضاء ويأتى ذلك من خلال مبادرة "واجبنا" التى أطلقنا ونقدم للأعضاء خدمات وسلع معمرة من خلالها واستطعنا الوصول حتى الآن إلى 30% من المستهدف فى أقل من شهرين ومستمرين، المحور الثانى تطوير قدرات الأعضاء عن طريق الدورات التثقيفية، والمحور الثالث القيام بزيارات ميدانية للمحاكم من أجل خلق مزيد من التعاون بين رؤساء المحاكم وبين الموظفين وهو ما يأتى بنتيجة إيجابية، فالعلاقة بين النقابة العامة ورؤساء المحاكم تتسم بالاحترام والتقدير، ولدى النقابة خطة عمل للوصول إلى كل رؤساء المحاكم من الاسكندرية حتى أسوان وتعزيز سبل التعاون بما يخدم مصلحة العدالة.