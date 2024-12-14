"FDA" توافق على عقار جديد لعلاج نوع من السرطان بالطبقة الخارجية من الجلد

كتبت أمل علام

قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، يوم الجمعة إنها وافقت على عقار تشيكبوينت ثيرابيوتيكس (CKPT.O) لعلاج نوع من السرطان في الطبقة الخارجية من الجلد.

وقالت هيئة الأغذية الأدوية الأمريكية، إن الموافقة على الدواء، مخصصة لعلاج سرطان الخلايا الحرشفية الجلدية الذي يمكن أن يتقدم موضعيًا وكذلك عندما ينتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.



يعد هذا العقار جزءًا من فئة تسمى الأجسام المضادة PD-L1، حيث يعمل الدواء عن طريق الارتباط ببروتين والذي يساعد الجهاز المناعي في الجسم على قتل الخلايا السرطانية.



واستندت الموافقة على نتائج دراسة أجريت على 109 مرضى، حيث ساعد الدواء في إظهار معدل استجابة إجمالي بنسبة 47% لدى المرضى الذين يعانون من نوع النقيلي من السرطان و48% لدى أولئك الذين يعانون من شكل متقدم من المرض.