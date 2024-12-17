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موعد غرة شهر رجب وأول أيامه فلكيا.. الأربعاء 1 يناير

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 11:15 ص
موعد غرة شهر رجب وأول أيامه فلكيا.. الأربعاء 1 يناير استطلاع هلال
كتب محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكية ، عن موعد شهر رجب فلكيا لعام 1446 هجريا، وفق الحسابات الفلكية التى أجراها المعهد القومى للبحوث الفلكية، وذلك بعد أن أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ فى وقت سابق أن يومَ الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

ووفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر رجب لعام 1446 هجريا وأول أيام شهر رجب المعظم الأربعاء 1-1-2025 .

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.


 







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أول أيام شهر رجب

غره شهر رجب

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