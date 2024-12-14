اليوم السابع
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دار الإفتاء توضح صيام الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة.. تعرف عليها

السبت، 14 ديسمبر 2024 09:21 م
دار الإفتاء توضح صيام الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة.. تعرف عليها دار الافتاء
كتب لؤى على

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نوهت دار الافتاء بالحرص على صيام الأيام الثلاثة البيض من شهر جمادى الآخرة ، وهم الأحد 13 جمادى الآخرة الموافق 15 ديسمبر، الاثنين 14 جمادي الآخرة الموافق 16 ديسمبر، الثلاثاء 15 جمادى  الموافق 17 ديسمبر.

أوضحت دار الافتاء أصل تسمية الايام البيض بهذا الاسم، الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي.
  • الايام البيض

سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

 







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صيام الايام البيض

الايام البيض

شهر جمادي الآخرة

الايام البيض شهر جمادي الاخرة



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