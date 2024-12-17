من 50 لـ 1000 جنيه.. تعرف على غرامات مترو الأنفاق.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تصل غرامات المترو لـ1000 جنيه، فى بعض المخالفات، وأقل غرامة 50 جنيها، وذلك بجميع خطوط المترو الثلاثة بالقاهرة الكبرى، وينشر اليوم السابع جدول غرامات المترو، وذلك حسب ما أعلنته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

غرامات مترو الأنفاق:

1- تجاوز الراكب منطقة السفر المناظرة لقيمة التذكرة "عدد المحطات": 50 جنيها.

2- استخدام الراكب تذكرة الرحلة الواحدة في الذهاب والعودة بنفس التذكرة: 50 جنيها.

3- انتظار الراكب بتذكرة أكثر من الوقت المحدد "ساعتين" من زمن دخول المنطقة مدفوعة الأجر: 50 جنيها.

4- تجاوز الراكب باشتراك المترو " الكارت الذكي" للمنطقة المحددة للاشتراك: 50 جنيها.

5- استخدام تذكرة مخفضة فئات خاصة دون وجه حق مثل "نصف تذكرة - معاشات - تذكرة ذوي الهمم": 100 جنيه.

6- عبور الراكب من بوابات التذاكر الإلكترونية دون تذكرة: 100 جنيه.

7- استخدام تذكرة في الخروج دون تسجيل دخول: 100 جنيه.

8- استخدام اشتراك مع صاحبه ومنتهي المدة أو عدد الرحلات: 300 جنيه/ شهر من تاريخ نهاية الاشتراك بالإضافة إلى 50 جنيها تدفع مرة واحدة.

9- استخدام اشتراك مع غير صاحبه ومنتهي المدة وعدد الرحلات أو غير منتهي: 300 جنيه/ شهر من تاريخ نهاية الاشتراك بالإضافة إلى 50 جنيها تدفع مرة واحدة.

10- استخدام اشتراك لغير صاحبه فئة كبار السن فوق 70 عاما: 1000 + 50 جنيها تدفع مرة واحدة وسحب الاشتراك وإيقافه.

11- استخدام اشتراك منتهي الصلاحية فئة المحاربين القدماء: 200/ شهر من آخر تجديد وسحب الاشتراك وعدم تجديده لفترة واحدة قادمة + 50 جنيها تدفع مرة واحدة.

12- تعطيل وتأخير قطار الركاب: 300 جنيه للدقيقة الواحدة.

13- التدخين داخل المحطات والقطارات: 250 جنيها.

14- إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات: 250 جنيها.

15- ركوب الرجال عربة السيدات في غير الأوقات المخصصة لهم: 250 جنيها.

16- عبور شريط السكة: 250 جنيها.

17- عبور الراكب من بوابات التذاكر ومعه أي أحمال أو معدات أو آلات غير مصرح بها: 250 جنيها.

18- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح: 250 جنيها.

19- التسول بالمحطات والقطارات: 250 جنيها.

20- لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح: 250 جنيها.

21- إساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات وأجهزة المحطات والقطارات: 250 جنيها.



غرامات المترو