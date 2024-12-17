اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 04:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إصابة 25 عاملا إثر انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:27 م
إصابة 25 عاملا إثر انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى انقلاب سيارة - أرشيفية
الإسماعيلية-صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 25 عاملا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

كان اللواء محمد عامر  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل "نقل عمال"، بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أمام كوبري المشاة البغادة.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة 25 عاملا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين الي مستشفي القصاصين المركزي لإسعافهم ورعايتهم طبيا وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.
 







مشاركة

الاسماعيلية

اسعاف الاسماعيلية

حادث الاسماعيلية

نجدة الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

انقلاب سيارة عمال بالإسماعيلية




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة