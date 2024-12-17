اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2024 / 2025 لمراحل النقل التعليم الأساسى والشهادة الإعدادية، وتشمل مراحل النقل الصف (الثالث الابتدائى - الرابع الابتدائى - الخامس الابتدائى - السادس الابتدائى - الأول الإعدادى - الثانى الإعدادي).
وأوضح "مرزوق"، أن الامتحانات من المقرر لها أن تبدأ بتاريخ 11/1/2025 وتنتهى بتاريخ 23/1/2025، ووجه بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف العربى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية ستبدأ يوم 11/1/2025 وتنتهى يوم 16/1/2025، وامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية ستبدأ من يوم 18/1/2025 وتنتهى يوم 23/1/2025.
وقال وكيل التربية والتعليم، إنه يجرى حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية بالنسبة للامتحانات المشار إليها.
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-1
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-2
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-3
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-4
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-5
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-6
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-7
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-8
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-9
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-10
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-11
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-12
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-13
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-14
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-15
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-16
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-17
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-18
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-19
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-20
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-21
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-22
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-23
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-24
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-25
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-26
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-27
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-28
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-29
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-30
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-31
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-32
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-33
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-34
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-35
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-36
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-37
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-38
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-39
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-40
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-41
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-42
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-43
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-44
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-45
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-46
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-47
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-48
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-49
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-50
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-51
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-52
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-53
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-54
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-55
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-56
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-57
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-58
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-59
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-60
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-61
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-62
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-63
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-64
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-65
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-66
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-67
محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-مراحل-النقل-التعليم-الأساسى-والإعدادية-68
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