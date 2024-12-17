محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات مراحل النقل التعليم الأساسى والإعدادية

الدقهلية شريف الديب

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2024 / 2025 لمراحل النقل التعليم الأساسى والشهادة الإعدادية، وتشمل مراحل النقل الصف (الثالث الابتدائى - الرابع الابتدائى - الخامس الابتدائى - السادس الابتدائى - الأول الإعدادى - الثانى الإعدادي).

وأوضح "مرزوق"، أن الامتحانات من المقرر لها أن تبدأ بتاريخ 11/1/2025 وتنتهى بتاريخ 23/1/2025، ووجه بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف العربى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية ستبدأ يوم 11/1/2025 وتنتهى يوم 16/1/2025، وامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية ستبدأ من يوم 18/1/2025 وتنتهى يوم 23/1/2025.

وقال وكيل التربية والتعليم، إنه يجرى حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية بالنسبة للامتحانات المشار إليها.



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