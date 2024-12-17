اليوم السابع
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فريق الدفاع عن رئيس كوريا الجنوبية: يون سيعلن موقفه بالمحكمة إذا عقدت جلسة استماع

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 09:13 ص
فريق الدفاع عن رئيس كوريا الجنوبية: يون سيعلن موقفه بالمحكمة إذا عقدت جلسة استماع يون سوك يول
أ ش أ

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قال فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول إن الرئيس سيعلن موقفه في المحكمة إذا عقدت جلسة استماع عامة في محاكمة عزله.

وأضاف سوك دونغ-هيون، أحد المحامين في الفريق - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" اليوم الثلاثاء، أن يون ينفي اتهامات التمرد الموجهة إليه لإعلانه الأحكام العرفية ، قائلا "سيعلن الرئيس يون موقفه في المحكمة بثقة ووفقًا لقناعاته الخاصة".

وأشار إلى أن يون لا يفكر أبدا في اتهامات التمرد بمفهومها القانوني.

وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية أنها أرسلت إلى الرئيس يون سيوك-يول وثائق تتعلق بمحاكمته لكن مكتبه رفض تأكيد استلامها.

وأوضحت المتحدثة باسم المحكمة لي جين أن المحكمة حاولت تسليم قرار الجمعية الوطنية بعزل الرئيس يون ووثائق أخرى إلى المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي عن طريق إرسال شخص لتسليمه والاستعادنة بخدمات البريد السريع والبريد الإلكتروني ومع ذلك لم يتم تأكيد استلام أي منه.







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