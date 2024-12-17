فحص 1000 مواطن بالمجان ضمن قوافل "بداية جديدة" الطبية فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، استمرار انعقاد القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين، وتضمن إعلان مديرية الصحة بدمياط تنفيذ قافلة طبية مجانية باحدى قرى مدينة كفر سعد والتى استمرت على مدار يومين، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تضمنت 8 عيادات تخصصية و 3 سيارات خدمية، مضيفا أن القافلة قد تضمنت أيضا وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وأوضح وكيل صحة دمياط، أنه تم فحص 1020 مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، مشيرا إلى أنه قد تمت إحالة 3 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، الضفة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة أخري.

واضاف، أنه تم إجراء 181 تحليلا بمعمل الدم و19 تحليلا بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص 15 حالة بالأشعة و16 حالة أخرى بواسطة السونار.

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه قد تم فحص 107 حالات ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، فضلا عن عقد 8 ندوات للتثقيف الصحى حضرها 81 مواطنا.