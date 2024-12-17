عمدة بوخارست يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية برومانيا

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أعلن عمدة بوخارست نيكوشور دان، مؤسس حزب اتحاد أنقذوا رومانيَا، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام القادم 2025 كمرشح مستقل.

وأوضح دان -في تصريحات صحفية أوردتها منصة البلقان الإخبارية اليوم/الثلاثاء/- أنه منفتح لإجراء نقاشات مع الأحزاب الديمقراطية في رومانيَا.

ويأتي إعلان دان في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات إلغاء الانتخابات الرئاسية في 6 ديسمبر، قبل يومين فقط من الجولة الثانية، عقب فوز المرشح اكالين جيورجيسكو بالجولة الأولى..وأشارت السلطات إلى تدخل "كيانات حكومية وغير حكومية" في العملية الانتخابية دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي ظل هذه الظروف يجري التحقيق في حملات انتخابية غير قانونية على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عبر منصة تيك توك، وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات في هذا الصدد.

وكان الحزب الاجتماعي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي، وحزب اتحاد أنقذوا رومانيَا واتحاد الديمقراطيين المجريين في رومانيَا، قد أعلنوا في وقت سابق من الشهر الجاري عن "التزامها الثابت" بتشكيل حكومة موالية لأوروبا.

وتهدف هذه الأحزاب من خلال محادثاتها الجارية إلى تشكيل ائتلاف لمواجهة صعود الأحزاب القومية واليمينية المتطرفة، مثل تحالف اتحاد الرومانيين وحزب SOS رومانيَا وحزب الشباب.

وأشار نيكوشور دان إلى علمه بخطة الأحزاب الأربعة لتقديم مرشح رئاسي مشترك، في حين يواصل حزب اتحاد انقذوا رومانيَا في دعم رئيسته إلينا لاسكوني التي وصلت إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الملغاة، كمرشحته في الانتخابات المعادة العام المقبل.

ورغم إعلان دان ترشحه كمرشح مستقل، يتم تداول اسمه كمرشح محتمل للأحزاب الديمقراطية التي تسعى إلى توحيد جهودها لمواجهة تزايد قوة الأحزاب القومية واليمينية المتطرفة.