اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء.. غائم جزئيا وتوقعات بهطول أمطار خفيفة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 11:48 ص
طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء.. غائم جزئيا وتوقعات بهطول أمطار خفيفة طقس الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم طقسا غائما جزئيا معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، نشاط فى حركة الرياح تصل سرعتها الى 30 كم / الساعة، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة .

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

 


 







مشاركة

الطقس اليوم

طقس اليوم

درجات الحرارة اليوم

درجة الحرارة

الأرصاد

الأرصاد اليوم

الطقس في مصر

الطقس الأن

درجة الحرارة الأن

الطقس في القاهرة

الطقس في الإسكندرية

درجة حرارة القاهرة

توقعات الطقس

شبورة

أمطار

الطقس في موقعك

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس إسكندرية

الطقس لمدة 15 يوم

الطقس غدا في مصر

الطقس اليوم وغدًا

حالة الطقس لمدة 25 يوم القاهرة

الطقس اليوم في القاهرة الان

الطقس اليوم مباشر

متى تسقط الأمطار في مصر

متى يبرد الجو في مصر

كيف أعرف أماكن الأمطار

كم عدد الأمطار في مصر

الطقس غدا بالساعات

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

الطقس في القاهرة خلال أسبوع

اليوم السابع بلس




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة