ضبط 3 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 3 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية خلال حملات تفتيشية وتموينية لضبط الأسواق بنطاق مركز الحسينية

كانت حملة تموينية، قد شكلت برئاسة إبراهيم عبد السلام رئيس الرقابة التموينية بالحسينية ورفقة أحمد حسن محمد خيري، وذلك للمرور على المخازن والمحال التجارية ، حيث أسفرت الحملة عن الآتي:

تحرير محضر رقم 3635 لسنة 2024 جنح منشأة ابو عمر ضد صاحب مخزن أسمدة زراعية بمنشأة أبو عمر وذلك لحيازته أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق خارج الجمعيات الزراعية ، وتم ضبط عدد 60 شيكارة سماد يوريا مكورة عالي الجودة 46% ازوت موبكو زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 3 طن أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة تم التحفظ عليها، و3 محاضر جنح الحسينية ضد تجار تمويني وذلك للإمتناع عن سداد مبلغ مستحقه لهيئة السلع التموينية، كما تم تحرير (19) محضر إثبات حاله ضد المخابز الواقعة بنطاق الإدارة .

خلال الحملات التموينية المفاجئة علي الانشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة تم تحرير (145) محضراً منهم (101) محاضر ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل بدون ترخيص، و(44) محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص .