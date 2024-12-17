رسامة قمامصة وتخريج دفعات جديدة فى العيد الـ53 لتأسيس إيبارشية البحيرة

كتب: محمد الأحمدى

احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس الإيبارشية برسامة الأنبا باخوميوس أسقفًا لها، وصلى نيافته القداس الإلهي بهذه المناسبة بكرمة مارمرقس الرسول بدمنهور وشاركه الآباء الكهنة والرهبان والمكرسات وخورس الكلية الإكليريكية بدمنهور، والشعب.

وشارك في القداس الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس أبو فانا بملوى.

وخلال القداس تمت رسامة 18 من الآباء القسوس، في رتبة القمصية، وهم:

الراهب القمص موسى السكندري على دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

القمص مينا صبحي كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالحدائق، مركز كفر الدوار.

القمص أيوب مهني على مذابح القطاع الصحراوي.

القمص موسى ميشيل على مذابح قري كفر الدوار.

القمص يسى صبحي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بحارس، مركز أبو المطامير

القمص سدراك معوض كاهن كنيسة الشهيد مار مرقس بالسبعين، مركز أبو المطامير.

القمص باسيليوس متى كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بالعامرية.

القمص باڤلي فوزي كاهن كنيسة القديس الأنبا شنودة بالخطاطبة.

القمص أباكير إبراهيم كاهن كنيسة القديس الأنبا موسي بالبنجر، مريوط.

القمص إسحق فخري كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بالعرجي.

القمص إبراهيم نبيه كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بقرية عبد القادر قبلي.

القمص سيداروس يونان كاهن كنيسة السيدة العذراء، أبو حمرة، الدلنجات.



القمص أغاثون حليم كاهن كنيسة رؤساء الملائكة بالحمام.

القمص توما منير كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوليوس بالعزيمة.

القمص يوئيل صبحي كاهن كنيسة القديس مار مرقس بالصخرة، أبو حمص.

القمص فيلوباتير فتحي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس، مركز بدر.

القمص أفرايم صالح كاهن كنيسة القديس مار يوحنا بوادي النطرون.

القمص صليب نعيم كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين ببرج العرب القديم.

القمص يوسف إبراهيم كاهن كنيسة القديسة كاترين بالناصرية.

كما دشن نيافته خلال القداس بعض الأواني الخاصة بخدمة مذابح كنائس الإيبارشية.

وعلى صعيد آخر، احتفلت كلية القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية ومعهدي الكتاب المقدس والألحان بالإيبارشية يوم الأربعاء الماضي بهذه المناسبة وتخريج دفعات جديدة من الكلية ومعهدي الألحان والكتاب المقدس للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.



احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية



الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس الإيبارشية