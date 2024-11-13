رسامة شمامسة جدد فى حفل رهبنة الأنبا باخوميوس الـ 62

كتبت – بتول عصام

احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح، بالعيد الـ 62 لرهبنة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وصلى الأنبا باخوميوس القداس الإلهي في دير السيدة العذراء بوادي النطرون، الذي ترهّب فيه في يوم 11 نوفمبر 1962، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة 110 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، وشارك في الصلوات مجمع الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء رهبان دير القديس مكاريوس السكندري ومجمع مكرسات الإيبارشية.

كما حضر للتهنئة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بوادي النطرون، والأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأم درمان بالسودان، والأنبا إيليا أسقف الخرطوم، والأنبا سيرافيم أسقف أوهايو وميتشجن وإنديانا بأمريكا، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.