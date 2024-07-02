الكنيسة تعقد لقاء أمناء خدمة الشباب بالبحيرة

كتب: محمد الأحمدى

نظمت لجنة خدمة الشباب بإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس، اللقاء الثانى لأمناء خدمة الشباب بالإيبارشية تحت عنوان "ارْعَ غَنَمِى" (يو 21: 16)، فى كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمنطقة عبد القادر بحري التابعة للإيبارشية.

واستضاف اللقاء الأنبا باڤلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، وألقى نيافته كلمة عن "حلول عملية وروحية للشباب".



وتضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهى، كلمة ألقاها الأب القمص ثاؤفيلس نسيم كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور عن "الخادم وحياة النقاوة"، ومجموعات عمل عن موضوع اللقاء، الذى شارك فيه 140 خادم وخادمة و30 من الآباء كهنة الإيبارشية.



الشباب مع الأباء الكهنة



جانب من اللقاء



جانب من لقاء أمناء خدمة الشباب