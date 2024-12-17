درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-12-2024 فى القاهرة والمحافظات

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، بمدن وعواصم محافظات الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 12 العظمى 22.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 10 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 01 العظمى 18.

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 01 والعظمى 15.

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 10 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 19.

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 07 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 14 والعظمى 26.