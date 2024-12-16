اليوم السابع
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درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 17-12-2024 فى القاهرة والمحافظات

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 01:13 م
درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 17-12-2024 فى القاهرة والمحافظات حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024 في مصر.

وكشف التحديث الأخير لخريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

 -  القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

 -  الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

-  السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

 -  السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

 -  جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

 -  شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات.

 -  جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.

 

 


 







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