تطويرات فى مبنى الغسيل الكلوى بحميات بنى سويف قريبا

بنى سويف هانى فتحى

تستعد مستشفى الحميات بمحافظة بنى سويف، لبدء أعمال تطويرات داخل قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وقالت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة لليوم السابع، إنه تمت الموافقة من قبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على إنشاء الطابق الثاني علوى بمبنى الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات، مشيره إلى أن التكوير يشهد إنشاء عناية مركزة بطاقة 4 أسرة وغرفة عمليات.

وأكدت الدكتورة سماح جاد، أنه تمت الموافقة من قبل المحافظة على تركيب مصعد كهربائي بمبنى الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات، بالتعاون مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صيدلية الاقتصادى.