تداول 45 ألف طن و945 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 945 شاحنة و230 سيارة حيث شملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 467 شاحنة و 214 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 478 شاحنة و16 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة BOS BROOK على متنها 30000 طن الومنيوم قادمة من السعودية ودليلة ، فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى الحرية، بوسيدون اكسبريس، Alcudia Express و MAYA وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية2 ، دليلة وAlcudia Express، كما تم تداول 4000 طن بضائع و 320 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهى سينا ، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة sea wave2 متجهة الى السعودية ،وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1525 راكب بموانيها.