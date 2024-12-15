اليوم السابع
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تصدير 24 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحرى إلى الهند

الأحد، 15 ديسمبر 2024 10:13 ص
تصدير 24 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحرى إلى الهند موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1090 شاحنة و 35 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 442 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 648 شاحنة و 15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة ADAM A علي متنها 24000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين الحرية و Alcudia Express ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية و Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وامل .

كما تم تداول 3600 طن بضائع و 405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا ، آور وآيلة. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة الحرية2 متجهة الي جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1725 راكب بموانيها.

 







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