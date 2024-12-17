اليوم السابع
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المدير الإقليمى لشمال أفريقيا: توطين صناعة الدواء يعزز من تقوية النظم الصحية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:36 م
المدير الإقليمى لشمال أفريقيا: توطين صناعة الدواء يعزز من تقوية النظم الصحية جانب من الاجتماع
كتبت أمل علام

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قال الدكتور وسام منقولة، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، بـمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأفريقي (Africa CDC)، خلال احتفالية إطلاق الدفعة الأولى من الانسولين المنتج فى مصر،  إنه من المتوقع ارتفاع عدد مرضى السكر إلى الضعف بحلول عام 2045 مما يؤدى إلى حدوث مضاعفات كثيرة لمرضى السكر، وذلك بسبب عدم توافر العلاج وعدم الوصول إليه.

وأوضح، ان إنتاج الانسولين فى مصر لا يعتبر أمنا صحيا لمصر فقط ولكن أمنا لكافة أفريقيا.

وأضاف، إن إنتاج الأنسولين فى مصر يقلل من الاحتياج إلى سلاسل الاستيراد العالمية، موضحا، إن توطين صناعة الدواء فى مصر يعزز من تقوية النظم الصحية، مضيفا، إن مركز مكافحة الأمراض يهدف إلى تمكين أفريقيا من تحسين الرعاية الصحية من خلال بناء الشراكات وتعزيز إنتاج الأدوية فى أفريقيا موضحا، ان إنتاج الانسولين فى مصر لا يعتبر أمنا صحيا لمصر فقط ولكن أمنا لكافة أفريقيا.







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