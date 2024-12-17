المديريات التعليمية توضح كيفية حساب صرف بدل حافز التطوير للمعلمين

كتب محمود طه حسين

أعلنت الإدارات والمديريات التعليمية كيفية حساب صرف بدل تطوير المنظومة التعليمية كالتالى:

- معلم مساعد - المعلم : ثمن الحصة 800 ÷ 96= 8.33 جنيها.

- معلم أول : ثمن الحصة 800 ÷ 88 = 9.09 جنيها

- معلم أول أ : ثمن الحصة 800 ÷ 80 = 10 جنيهات

- معلم خبير : ثمن الحصة 800 ÷ 72 = 11.11 جنيه

- معلم كبير : ثمن الحصة 800 ÷ 64 = 12.50 جنيه

- يتم صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف من الأول الابتدائي حتى الأول الاعدادي

- بالنسبة لرياض الأطفال ومديري و وكلاء المدارس يحسب حافز تطوير التعليم على حسب أيام الحضور

- يشترط لصرف حافز تطوير التعليم حضور المعلم التوقيع في دفتر الحضور 20 يوم عمل ما عدا شهر فبراير 18 توقيع

- يحرم المعلم من حافز تطوير التعليم في حالة الحضور أقل من 15 يوما في الشهر، ويتم خصم مبلغ 40 جنيها من حافز تطوير التعليم عن كل يوم غياب بما لا يتجاوز 5 أيام غياب شهريا من أيام العمل الفعلية الواجب الحضور والتوقيع فيها لاستحقاق حافز المنظومة وقدرها 20 يوما كل شهر

- لا يتم منح حافز تطوير التعليم للإداريين الذين تم تسوية حالتهم وإلحاقهم بوظائف تعليمية بصفة مؤقتة لسد العجز.